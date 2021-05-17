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Шокирующий перфоманс устроили зоозащитники в Мадриде

Мир » Европа » Евросоюз

Шокирующий перфоманс устроили в минувшие выходные активисты движения вегетарианцев в испанской столице.

Шокирующий перфоманс устроили зоозащитники в Мадриде

Посреди площади в Мадриде группа обнаженных людей, облитых искусственной кровью "упаковала" себя на подносы с надписью "человеческое мясо".

По словам участников акции, цель её было осудить массовое потребление "этой пищи".

"Своим шокирующим протестом, НПО AnimaNaturalis хотел пригласить всех людей задуматься о связи, которая существует между нашим аппетитом — а именно касаемо мяса — и его ужасными последствиями, которые включают в себя не только страшные страдания животных, но и распространения болезней и разрушение планеты",- пояснила Кристина Ибаньес, координатор акции, пресс-секретарь организации, напомнив, что Испания является второй страной в Европе по потреблению мяса.

Ибаньес утверждает, что "промышленное животноводство вторгается в дикую среду обитания", создавая возможности для патогенов типа коронавируса "прыгать от животных к людям".

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Обнаженные активисты "упаковывают" в Мадриде в знак протеста против массового потребления мяса
Автор: Ольга Лебедева
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