На испанской АЭС под Мадридом произошёл пожар

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о пожаре на испанской АЭС "Трильо", которая находится в 80 км от Мадрида. Происшествие на АЭС произошло 15 мая.

По сведениям МАГАТЭ, инцидент случился на первом энергоблоке. Пожар был в главном электрическом трансформаторе, из-за чего произошло автоматическое отключение реактора. Пожар был быстро потушен. Угрозы безопасности окружающей среде или людям нет.

АЭС "Трильо"

В состав АЭС входит один энергоблок мощностью 1066 МВт. На станции расположен один ядерный реактор с водой под давлением (PWR).

Станция была введена в эксплуатацию в 1988 году. Всего за время работы на станции было более 20 аварий.