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Жители Индии обмазываются коровьим навозом для защиты от COVID-19

Мир

Жители индийского штата Гуджарат в Индии прибегли к нетрадиционному методу защиты от заражения коронавирусом. Они уверены, что если обмазываться смесью из выделений животных, то это позволит избежать инфекции и укрепит иммунитет, сообщает сообщает Reuters.

Жители Индии обмазываются коровьим навозом для защиты от COVID-19

В индуизме корова является священным животным. Испокон веков индийцы использовали коровий навоз для уборки домов и совершения ритуалов, считая, что он обладает антисептическими свойствами.

"Мы видим, что даже некоторые врачи приходят к коровам. Они верят, что такая терапия укрепит иммунитет, и они смогут лечить пациентов без страха заразиться", — рассказал Гаутам Манилал Бориса, младший менеджер фармацевтической компании.

Он прибегал к данному методу лечения и считает, что именно благодаря ему не заразился коронавирусом.

Чтобы защитить себя от "ковида", индийцы сначала наносят на себя навоз и ждут, когда он высохнет. Затем они подходят к корове, обнимают её, кланяются и приступают к занятиям йогой.

После этого тело нужно очистить коровьим молоком или пахтой (обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока. — Прим. ред.).

Индийские врачи против таких нетрадиционных способов защиты от COVID-19, так как их эффективность не доказана наукой.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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