Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бросающий курить житель Турции запер себя в клетку
Госдума одобрила разрыв налогового соглашения с Нидерландами
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
В России появилась новая крупная торговая сеть
В Австралии сорвали план "подземного побега" польского мигранта
Ученики школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Принц Гарри решил попробовать себя в роли продюсера
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Не договорились: болгарский президент распустил парламент

Олег Царёв: Русские танки в Киеве встретят цветами

Мир » Бывший СССР » Украина

Мирным путём через выборы уничтожить бандеровскую власть на Украине невозможно, но для военного решения вопроса пока у России связаны руки.

Олег Царёв: Русские танки в Киеве встретят цветами

Русские Украины хотят быть частью России

Об этом сказал в программе "Точка зрения" бывший депутат Верховной рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Политик уверен, что народ Украины, который сейчас "ненавидит" Россию, встретит русские танки в Киеве с радостью, потому, во-первых, русский народ никуда не исчез, генетически он воспроизводится в самых трудных ситуациях, а, во-вторых, украинство, по сути — предательство.

Например, в Сети распространяется видео, в котором участник "Бессмертного Полка" в городе Славянске говорит свидомому журналисту, что ополченцы были герои, большинство людей считают власть в Славянске фашистской оккупацией, и до сих пор русские Славянска хотят стать частью России.

"За этими людьми правда и они перестали бояться", — сказал Олег Царёв.

Он напомнил, что именно об этом состоялся референдум 11 мая 2014 года в Донецкой народной республике и Луганской народной Республике. 

Паспортизация ЛДНР не устраняет опасность войны

Политик полагает, что российская паспортизация Донбасса не решает его экзистенциальной проблемы и проблем людей, которые не имеют регистрации в РФ и поэтому "неполноценны" — не могут голосовать, устроиться на работу в РФ, получить медицинскую страховку.

Эту проблему можно решить, считает Олег Царёв, и это должны сделать единороссы, которые посетили праздничные мероприятия в Донецке на 9 мая.

Одна из "башен" Вашингтона жаждет войны

По словам политика, США не заинтересованы в войне на украинской территории, у них другие стратегические планы, однако в Вашингтоне есть своя "башня", которая нацелена на войну (как было в 2008 году в Грузии), и она даст отмашку Владимиру Зеленскому,  заинтересованному в сохранении власти.

У России развяжутся руки для решительных действий против бандеровцев после введения в строй "Северного потока -2", — считает Олег Царёв.

Смотрите полностью интервью с Олегом Царёвым в социальных сетях YouTube, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте на странице "Правды.Ру".

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Русские танки в Киеве встретят цветами
Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Не договорились: болгарский президент распустил парламент
Филиппинцы гордятся, что убили Магеллана
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Как правильно выбрать корм для домашних питомцев?
США снова увидели "русский след" в хакерской атаке. Кремль ответил
В казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны
Бузова отправилась на шашлыки, не задержавшись надолго в реанимации
Эксперты не советуют покупать квартиры с перепланировкой
Популярное
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик

Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.

Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
Происшествия
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Происшествия
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
Игорь Буккер Филиппинцы гордятся, что убили Магеллана Игорь Буккер Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников