Олег Царёв: Русские танки в Киеве встретят цветами

Мирным путём через выборы уничтожить бандеровскую власть на Украине невозможно, но для военного решения вопроса пока у России связаны руки.

Русские Украины хотят быть частью России

Об этом сказал в программе "Точка зрения" бывший депутат Верховной рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Политик уверен, что народ Украины, который сейчас "ненавидит" Россию, встретит русские танки в Киеве с радостью, потому, во-первых, русский народ никуда не исчез, генетически он воспроизводится в самых трудных ситуациях, а, во-вторых, украинство, по сути — предательство.

Например, в Сети распространяется видео, в котором участник "Бессмертного Полка" в городе Славянске говорит свидомому журналисту, что ополченцы были герои, большинство людей считают власть в Славянске фашистской оккупацией, и до сих пор русские Славянска хотят стать частью России.

"За этими людьми правда и они перестали бояться", — сказал Олег Царёв.

Он напомнил, что именно об этом состоялся референдум 11 мая 2014 года в Донецкой народной республике и Луганской народной Республике.

Паспортизация ЛДНР не устраняет опасность войны

Политик полагает, что российская паспортизация Донбасса не решает его экзистенциальной проблемы и проблем людей, которые не имеют регистрации в РФ и поэтому "неполноценны" — не могут голосовать, устроиться на работу в РФ, получить медицинскую страховку.

Эту проблему можно решить, считает Олег Царёв, и это должны сделать единороссы, которые посетили праздничные мероприятия в Донецке на 9 мая.

Одна из "башен" Вашингтона жаждет войны

По словам политика, США не заинтересованы в войне на украинской территории, у них другие стратегические планы, однако в Вашингтоне есть своя "башня", которая нацелена на войну (как было в 2008 году в Грузии), и она даст отмашку Владимиру Зеленскому, заинтересованному в сохранении власти.

У России развяжутся руки для решительных действий против бандеровцев после введения в строй "Северного потока -2", — считает Олег Царёв.

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Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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