Блинкен обвинил Германию в оппозиции США по "Северному потоку-2"

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе встречи со своим немецким коллегой Хейко Маасом заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода Nord Stream 2, который увеличит поставки российского газа в Европу и обвинил Германию в "оппозиции по этому вопросу".

Как следует из опубликованного на сайте Госдепа США сообщения, Блинкен напомнил немецкому министру, что Украина, Польша и другие соседние страны также выступают против, потому что хотят сохранить объем транзита российского газа, который в настоящее время проходит через их территории по старым трубам.

"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен подчеркнул, что трансатлантическое сотрудничество имеет решающее значение в условиях дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", — говорится в сообщении.

Поводом для недовольства американского чиновника стала позиция, озвученная ранее канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, признав, что у стран НАТО есть "противоречия в энергетических вопросах", заявила, что

"газ, который пойдет по трубам Nord Stream 2 не хуже газа, прошедшего через Украину или газа, который поступает из России через Турцию".

Напомним: большая часть немецких политиков поддерживает строительство "Северного потока-2" и отвергает односторонние санкции Вашингтона против операторов, компаний и учреждений, участвующих в проекте.

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