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Власти Киргизии изменят статус пограничной с Таджикистаном области

Мир

В скором времени Баткенскую область Киргизии, на территории которой развивался конфликт с Таджикистаном, ждут изменения. В частности, Бишкек решил установить для данной области особый статус.

Власти Киргизии изменят статус пограничной с Таджикистаном области

"Соответствующее решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения. Как только оно будет принято, Баткенская область получит особый статус, предполагающий в том числе, налоговые преференции", — приводит слова премьер-министра республики Улукбека Марипова пресс-служба.

Кроме того, ожидается, что государство за свой счёт починит все разрушенные дома — их примерно 100 штук.

"Речь, предварительно, идёт о 30 домах в Баткенском и 70 — в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведёт подсчёт, и как только она закончит работу, начнётся строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов", — заключил Марипов.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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