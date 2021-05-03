BBC расскажет детям, что первые британцы были чернокожими

На телекомпанию BBC обрушился шквал обвинений в переосмыслении британской истории в угоду политической конъюнктуре.

Началось это после того, как выяснилось, что новый сезон детской программы будет рассказывать о том, что "самые ранние жители страны" были черными.

Эпизод детского сериала BBC "Ужасные истории", в котором через комедийные скетчи рассказывается история страны, будет посвящен роли чернокожих людей в истории Британии.

Эпизод, посвященный черной истории, выйдет в эфир 7 мая, в нем, как стало известно, аболиционисты будут читать рэп на тему "наша жизнь имеет значение” в знак согласия с движением Black lives matter.

"Смерть Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса, а также свержение статуи работорговца 17-го века Эдварда Колстона в Бристоле вызвали необходимость "переоценки” того, как британцы думают о прошлом. <…> эти события послужили поводом охватить всю область черной истории, рассказать о том, что Британия всегда была страной со многими расами и этническими группами", — рассказал в интервью the Telegraph, креативный руководитель шоу Ричард Брэдли.

В попытке проиллюстрировать молодым людям, что в стране "с самого начала” были чернокожие жители, в шоу покажут, как африканские войска были размещены вдоль Стены Адриана, когда страна находилась под римской оккупацией в третьем веке нашей эры.

В программе также прозвучит песня о том, что у доисторических британцев была темная кожа "до того, как эти острова стали британскими”. Эта мелодия отсылает к окаменелости, известной как Человек-Чеддер, возраст которой боле 10 тысяч лет. Недавний анализ ДНК останков показал, что у доисторического человека была темная кожа и черные вьющиеся волосы.

Брэдли в ответ на негодование соотечественников утверждает, что авторы программы работали "тщательно”, чтобы убедиться, что они правильно поняли черную историю, добавив, что молодые люди и учителя проявили интерес к этому предмету.

"Когда мы начинали, мы понятия не имели, какая ответственность в конечном итоге на нас ляжет. На нас лежит бремя сделать все правильно”, — сказал он.

Общественность задумку не оценила

Судя по откликам в социальных сетях, многие британцы сочли, что программа плохо справляется с точной передачей истории страны.

Пользователи Twitter обвинили ВВС в "переписывании” истории

А еще в том, что

Впрочем, нашлись и те, кому идея ВВС понравилась: несколько комментаторов высмеивают возмущение эпизодом "черной истории”, называя его "примером белого испуга".

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