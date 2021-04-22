Грета Тунберг вновь требует отказаться от ископаемого топлива

Страны мира все еще не слишком усердствуют в борьбе с климатическими изменениями, не спеша отказаться от ископаемого топлива, заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг.

"Простой и неудобный факт состоит в том, что, если мы хотим выполнить наши обязательства по Парижскому соглашению, мы должны отменить дотации на ископаемое топливо. Или вы это сделаете, или вам придется объяснять вашим детям и всем, кого это больше всего касается, почему вы отказываетесь от цели [удержать глобальное потепление в пределах] 1,5 градуса, даже не попытавшись что-то сделать", — говорит она.

Тунберг подчеркнула, что инициативы политиков основаны на оптимизме к техническому прогрессу, не учитывая выбросы парниковых газов в атмосферу.

"У вас все еще есть время, чтобы поступить правильно и спасти свое наследие. Но этот период времени не будет длиться вечно", — напомнила она.

Ранее на Тунберг завели уголовное дело в Индии по статье "Разжигание протестов", которые якобы дестабилизируют положение в стране.

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