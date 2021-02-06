На Грету Тунберг завели уголовное дело

Грета Тунберг оказалась в центре очередного скандала из-за работы на западные спецслужбы. Активистка случайно опубликовала в социальных сетях "методичку" относительно своего поведения по поводу массовых протестов фермеров в Индии.

Последние несколько месяцев в Индии проходят жёсткие столкновения силовиков с фермерами из-за новых поправок в законодательство. Запад решил использовать Тунберг и её влияние, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Документ содержал точные рекомендации о том, как активистка должна высказываться на эту тему, а также список лиц, которых она имеет право репостить. Поскольку Тунберг уже исполнилось 18 лет - на неё завели уголовное дело в Индии по статье "Разжигание протестов".