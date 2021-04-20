У ЕС нет "аппетита" к санкциям против РФ, пожаловалась Украина

Евросоюз "потерял аппетит" к введению новых санкций против России. Такой диагноз поставил европейским политикам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В понедельник, 19 апреля, состоялась конференция министров иностранных дел Европейского союза. В мероприятии, проходившем по видеосвязи, принял участие и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Сегодня на брифинге он поделился впечатлениями. По словам украинского министра, он "не ощутил достаточно согласованного аппетита" со стороны глав МИД ЕС к введению секторальных санкций против России, на которых настаивала украинская сторона.

"Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал возможный аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отразил это в своем выступлении — персональные санкции делают свою работу, но они не помогают "демотивировать" Россию от дальнейших агрессивных действий", — приводит слова Кулебы РИА Новости.

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