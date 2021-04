Продолжает оставаться сложной ситуация в Республике Чад: после кончины президента страны Идриса Деби, подтверждённой сразу несколькими источниками, военные решили закрыть границы.

Уточняется, что речь идёт о закрытии как сухопутных, так и воздушных границ Чада. Военные, которые временно сформировали переходный совет, уточнили, что закрытие продлится "до дальнейшего распоряжения".

Напомним, что Идрис Деби скончался от ран, которые получил в ходе боевых действий. РИА "Новости" приводит уточнение своего источника: 68-летний президент приехал на передовую с целью как провести празднование победы над боевиками, так и для личного руководства силами военных.

Позднее поступили данные с сайта офиса президента: в стране вводят комендантский час, а также двухнедельный общенациональный траур. Кроме того, будут приспущены флаги.

Известно, что председателем временного военного совета стал сын покойного президента Махамат Деби.

Chad's president Idriss Déby dies 'in clashes with rebels', army says - BBC News