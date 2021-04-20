Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зачем столице "народный каршеринг": мнение депутата Мосгордумы
Депутаты поинтересуются у Мишустина о деофшоризации экономики
Президент ФФККР резко ответил на вопрос о карьере Загитовой
Суды изъяли у чиновников незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей
В Японии предложили лечить шизофрению простой пищевой добавкой
Статистика не замечает экономический кризис и падения доходов
Стало известно, в каких городах можно быстро накопить на квартиру
Россия вводит ограничения на полёты над Чёрным морем
Ни одну вакцину нельзя назвать безопасной, считает иммунолог

Границы на замке, траур и комендантский час: в Чаде умер президент

Мир

Продолжает оставаться сложной ситуация в Республике Чад: после кончины президента страны Идриса Деби, подтверждённой сразу несколькими источниками, военные решили закрыть границы.

Границы на замке, траур и комендантский час: в Чаде умер президент

Уточняется, что речь идёт о закрытии как сухопутных, так и воздушных границ Чада. Военные, которые временно сформировали переходный совет, уточнили, что закрытие продлится "до дальнейшего распоряжения".

Напомним, что Идрис Деби скончался от ран, которые получил в ходе боевых действий. РИА "Новости" приводит уточнение своего источника: 68-летний президент приехал на передовую с целью как провести празднование победы над боевиками, так и для личного руководства силами военных.

"Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада", — выступил ранее с обращением к жителям страны официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна.

Жителей ожидают траур и комендантский час

Позднее поступили данные с сайта офиса президента: в стране вводят комендантский час, а также двухнедельный общенациональный траур. Кроме того, будут приспущены флаги.

Известно, что председателем временного военного совета стал сын покойного президента Махамат Деби.

"Вводится комендантский час с 18.00 до 5.00 на всей территории страны", — уточняют на сайте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Chad's president Idriss Déby dies 'in clashes with rebels', army says - BBC News
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Зачем столице "народный каршеринг": мнение депутата Мосгордумы
Депутаты поинтересуются у Мишустина о деофшоризации экономики
Границы на замке, траур и комендантский час: в Чаде умер президент
Президент ФФККР резко ответил на вопрос о карьере Загитовой
Суды изъяли у чиновников незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей
В Японии предложили лечить шизофрению простой пищевой добавкой
Статистика не замечает экономический кризис и падения доходов
Стало известно, в каких городах можно быстро накопить на квартиру
Россия вводит ограничения на полёты над Чёрным морем
Ни одну вакцину нельзя назвать безопасной, считает иммунолог
Популярное
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Новости медицины
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк Любовь Степушова Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии? Любовь Степушова Василий Амирджанов Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни Василий Амирджанов
Новости Белоруссии
Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии?
Маргиналы
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Новый Карибский кризис произойдёт в Европе
Мир. Новости мира
Новый Карибский кризис произойдёт в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников