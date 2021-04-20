Границы на замке, траур и комендантский час: в Чаде умер президент

Продолжает оставаться сложной ситуация в Республике Чад: после кончины президента страны Идриса Деби, подтверждённой сразу несколькими источниками, военные решили закрыть границы.

Уточняется, что речь идёт о закрытии как сухопутных, так и воздушных границ Чада. Военные, которые временно сформировали переходный совет, уточнили, что закрытие продлится "до дальнейшего распоряжения".

Напомним, что Идрис Деби скончался от ран, которые получил в ходе боевых действий. РИА "Новости" приводит уточнение своего источника: 68-летний президент приехал на передовую с целью как провести празднование победы над боевиками, так и для личного руководства силами военных.

"Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада", — выступил ранее с обращением к жителям страны официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна.

Жителей ожидают траур и комендантский час

Позднее поступили данные с сайта офиса президента: в стране вводят комендантский час, а также двухнедельный общенациональный траур. Кроме того, будут приспущены флаги.

Известно, что председателем временного военного совета стал сын покойного президента Махамат Деби.

"Вводится комендантский час с 18.00 до 5.00 на всей территории страны", — уточняют на сайте.

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