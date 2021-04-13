"Унижение памяти": парк военных трофеев в Баку не понравился Еревану

Открытый 12 апреля в Баку парк военных трофеев вызвал резко негативную реакцию дипломатов Армении. В армянском МИД заявили, что вся история с парком говорит о "нетерпимости", а также о неуважении к солдатам.

Напомним, что на церемонию открытия парка приезжал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В рамках экспозиции посетители смогут увидеть различные типы военной техники (например, БМП и танки) и солдатские шлемы, а также оценить макеты армянских солдат, сидящих в окопах. Дополнительно на территории предусмотрены сувенирный магазин и информационный центр.

"Церемония открытия "парка" и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных", — пояснили в МИД Армении.

По мнению армянских дипломатов, ситуация показывает "нетерпимость и ксенофобию", а также желание "монументализации реваншизма", — заключили дипломаты.

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