В Иране назвали причину аварии на ядерном объекте в Натанзе

Говоря о причинах ЧП в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, иранские власти оставили за собой право на принятие ответных действий.

Инцидент в электрораспределительной сети произошёл на заводе по обогащению урана утром в воскресенье, 11 апреля. На данный момент известно, что происшествие обошлось без пострадавших. Загрязнений окружающей среды не зафиксировано.

"Произошедшее на ядерном объекте в Натанзе является нападением. Иран, осуждая это подлое действие, подчеркивает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии должно противостоять этому ядерному терроризму", — прокомментировал ситуацию в эфире национального телевидения вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи.

По словам вице-президента страны, организаторами этого теракта являются противники переговоров по снятию с Ирана международных санкций .

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