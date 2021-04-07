"Вызывает беспокойство": Пентагон просит Москву объяснить манёвры войск

Вашингтон продолжает ждать от Москвы более чётких объяснений манёвров войск в районе Крыма, а также на юго-восточном направлении. На этот раз "просьба" поступила из Пентагона.

К журналистам с разъяснениями вышел пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который заявил, что говорить о том, что именно Россия намерена делать, пока сложно. Ситуация вызывает беспокойство США, Вашингтон продолжит отслеживать её изменения.

"Намерение не в полной мере ясно, и мы призываем Россию более чётко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе. Мы видели, что они наращивают силы на юго-восточном направлении, в том числе в Крыму. Нам сложно говорить об их намерениях в настоящий момент. Это вызывает беспокойство, и мы продолжаем следить за этим", — сообщил прессе Кирби.

Интересно, что отвечать на вопрос касательно шансов на нахождение войск России на востоке Украины Кирби не стал, сообщив лишь, что "старается избегать" разговоров об операциях в регионе.

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