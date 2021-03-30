Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил молчание российской стороны на встрече Совбеза ООН с американским лидером Джо Байденом.
Встреча, напомним, состоялась в виртуальном формате. От России участвовала заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева, и это был единственный случай, когда участвовал не постпред. Также она, в отличие от коллег, не брала слова.
"В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергается глубокому анализу", — объяснил это Полянский.
А отсутствие постпреда Василия Небензи связали с тем, что приглашение пришло слишком поздно, и у самого него были запланированы иные мероприятия.
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