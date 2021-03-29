Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду

Из-за заминок в работе молдавского правительства страна "потеряла" миллионы евро помощи, которые сейчас были бы очень полезны. О ситуации рассказала президент страны Майя Санду.

Санду описала ситуацию в Facebook. Миллионы евро стране удалось "потерять" следующим образом: в 2010 году молдавские власти заключили с Румынией договор, в рамках которого из Бухареста в Кишинёв суммарно должны были "перевести" 100 млн евро. Однако 60 млн евро "потерялись" из-за того, что договор утратил силу, пока правительство Молдавии тянуло с подписанием важных протоколов.

"В период глубокого кризиса Молдавия упустила важную финансовую поддержку. Правительство в Бухаресте сообщило о прекращении действия соглашения о программе технической и финансовой помощи. Речь идёт о 60 миллионах евро, которые остались неиспользованными из-за того, что правительство в Кишинёве отказалось подписывать шестой дополнительный протокол к соглашению", — объяснила Санду.

Президент сообщила, что постарается провести переговоры с Бухарестом касательно включения Кишинёва в новую программу финансовой помощи.