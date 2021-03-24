Северная Корея осуществила пуск ракет в Японское море

Сегодня Северная Корея запустила в сторону Японского моря две ракеты, вероятно, баллистические.

Такое заявление сделало японское агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве. Премьер островного государства Ёсихидэ Суга призвал собрать максимум информации о проводимых в КНДР военных испытаниях.

Чуть ранее власти Японии сообщили, что ракетный запуск у неспокойных соседей не опасен для японцев, а траектория полета ракет Японию не затрагивала. Телеканал NHK уверяет, что снаряд рухнул и утонул в море за пределами японской экономической зоны. Однако для рыбацких судов издано особое предупреждение.

В прошлом году в марте Северная Корея выпустила в море две тестовые баллистические ракеты, заявили Южная Корея и Япония.