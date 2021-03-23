На Украине побит антирекорд суточной смертности от COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине. Установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет ещё очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек (скончались 333 человека за сутки - прим. ред.)", - сказал Степанов.