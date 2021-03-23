Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине. Установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет ещё очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек (скончались 333 человека за сутки - прим. ред.)", - сказал Степанов.
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