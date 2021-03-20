Зеленский анонсировал начало борьбы с "российскими фейками"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании центра противодействия дезинформации.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал создание в стране центра противодействия дезинформации. По мнению президента Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией. Одиннадцатого марта решение о создании центра было принято на уровне СНБО.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О создании Центра противодействия дезинформации", — говорится в тексте указа, который опубликован на сайте офиса президента.