Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией. Соответствующее заявление, как сообщает РБК, он сделал после того, как против него и других чиновников ввели санкции.
"Идет зачистка политического поля в Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию", — приводит слова политика агентство.
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