Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил страну с фашистской Германией. Соответствующее заявление, как сообщает РБК, он сделал после того, как против него и других чиновников ввели санкции.

"Идет зачистка политического поля в Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию", — приводит слова политика агентство.