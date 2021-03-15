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Гранаты, стрельбы, танк: Кличко тренирует чиновников "оборонять Киев"

Мир

Руководство города должно не только уметь управлять им, но и быть готовым к "любым событиям". Именно с опорой на данное мнение мэр Киева Виталий Кличко решил устроить специальные тренировки для чиновников.

Гранаты, стрельбы, танк: Кличко тренирует чиновников "оборонять Киев"

Как оказалось, Кличко придумал целый тренировочный комплекс. На специальном полигоне чиновники (от глав районов до самого Кличко) старались тренировать броски гранат, водить боевую технику и всячески "учиться обороне Киева". Также для тренировки на полигон пригнали танк.

"В учебном центре "Десна" мы прошли инструктаж, тактическую и боевую подготовку на полигоне с обкаткой боевых машин и упражнениями по стрельбе.

Руководство города ответственно за безопасность в столице и должно быть готово к любым событиям. Особенно в условиях внешней агрессии против нашего государства. Поэтому подобные учения станут регулярными", — написал Кличко в Facebook.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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