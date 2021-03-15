Гранаты, стрельбы, танк: Кличко тренирует чиновников "оборонять Киев"

Руководство города должно не только уметь управлять им, но и быть готовым к "любым событиям". Именно с опорой на данное мнение мэр Киева Виталий Кличко решил устроить специальные тренировки для чиновников.

Как оказалось, Кличко придумал целый тренировочный комплекс. На специальном полигоне чиновники (от глав районов до самого Кличко) старались тренировать броски гранат, водить боевую технику и всячески "учиться обороне Киева". Также для тренировки на полигон пригнали танк.

"В учебном центре "Десна" мы прошли инструктаж, тактическую и боевую подготовку на полигоне с обкаткой боевых машин и упражнениями по стрельбе. Руководство города ответственно за безопасность в столице и должно быть готово к любым событиям. Особенно в условиях внешней агрессии против нашего государства. Поэтому подобные учения станут регулярными", — написал Кличко в Facebook.