Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров утверждает, что средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже российской. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"А ведь был период, когда у нас средний заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего", — отметил Азаров.

"Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает", — добавил политик.