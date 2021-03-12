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В Таиланде "тормозят" вакцинацию политиков препаратом AstraZeneca

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Власти Таиланда решили повременить и пока отказаться от прививок вакциной AstraZeneca. Как стало известно из местных СМИ, не захотели делать прививку премьер-министр страны Прают Чан-Оча и члены кабмина.

В Таиланде "тормозят" вакцинацию политиков препаратом AstraZeneca

О ситуации для прессы рассказал вирусолог из Университета Чулалонгкорн Йонг Пувораван. Он отметил, что причина отказа проста: политики ждут данных о возможных побочных эффектах данной вакцины.

"Мы не говорим, что препарат [AstraZeneca] плохой, мы приостанавливаем [вакцинацию], чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной.

Мы ждем, пока Дания и Австрия проведут исследования [побочных эффектов], и если они не связаны с вакциной, то на этом вопрос исчерпан", — уточнил Пувораван.

Напомним, что в Дании, Исландии и Норвегии экспертами были выявлены случаи тромбообразования у людей, получивших вакцину AstraZeneca. Во всех трёх странах вакцинирование препаратом AstraZeneca временно приостановлено.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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