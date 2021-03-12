Власти Таиланда решили повременить и пока отказаться от прививок вакциной AstraZeneca. Как стало известно из местных СМИ, не захотели делать прививку премьер-министр страны Прают Чан-Оча и члены кабмина.
О ситуации для прессы рассказал вирусолог из Университета Чулалонгкорн Йонг Пувораван. Он отметил, что причина отказа проста: политики ждут данных о возможных побочных эффектах данной вакцины.
"Мы не говорим, что препарат [AstraZeneca] плохой, мы приостанавливаем [вакцинацию], чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной.
Мы ждем, пока Дания и Австрия проведут исследования [побочных эффектов], и если они не связаны с вакциной, то на этом вопрос исчерпан", — уточнил Пувораван.
Напомним, что в Дании, Исландии и Норвегии экспертами были выявлены случаи тромбообразования у людей, получивших вакцину AstraZeneca. Во всех трёх странах вакцинирование препаратом AstraZeneca временно приостановлено.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Весной активизируются протесты в Белоруссии, считают в КГБ и МВД Белоруссии, недовольные и прозападная оппозиция готовятся смести режим Лукашенко 25-27 марта.