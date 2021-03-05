Политолог Блохин: Украина не скоро станет членом НАТО

НАТО не примет в свои члены Украину ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Таким прогнозом с корреспондентом "Правды.Ру" поделился политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с заявлением, что в Киеве рассчитывают на максимально ускоренное вступление страны в НАТО.

"Это всё надежды Украины. Так же как у неё было много надежд в отношении запада, главная из которых заключалась в том, что если Украина будет проводить русофобскую политику, то запад зальёт ее долларами. Этого не произошло. И это вторая иллюзия. Не думаю, что НАТО будет принимать в альянс страну с проблемами — с Донбассом. Потому что из-за этих проблем есть риск, что запад может втянуться в конфликт с Россией", — пояснил политолог.

В июне прошлого года Украина получила статус партнёра НАТО. А в конце года МИД Украины заявлял, что страна планирует стать полноценным членом альянса в 2030 году.