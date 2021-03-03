Украина обиделась на Словакию за шутку о Закарпатье

На Украине разразился скандал из-за шутки премьер-министра Словакии Игоря Матовича, ответившего на вопрос о российской вакцине от коронавируса.

Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" 1 марта, не дожидаясь завершения процедуры одобрения препарата европейским регулятором (ЕМА). В интервью словацкому Radio Expres премьер страны Игорь Матович заявил: "Получить вакцину было моим долгом. Мне всё равно, что кто-то будет меня ненавидеть". А в ответ на вопрос журналиста, что Словакия пообещала России за поставки вакцины, Матович отшутился: "Закарпатскую Украину".

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Обидно, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", — отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

МИД Украины также потребовал официальных извинений от Игоря Матовича "за некорректные высказывания". Кроме того, послу Словакии в Киеве был заявлен протест, а посол Украины в Братиславе заявил протест в МИД Словакии, сообщает ТАСС.