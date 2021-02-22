Из-за пандемии коронавируса в мире увеличилось число нарушений прав человека.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

"Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека — гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений", — пояснил Гутерреш.