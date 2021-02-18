В штате Нью-Йорк после вакцинации от COVID-19 умерли 23 человека

В штате Нью-Йорк, США, изучают причины 23 летальных случаев после прививки от коронавируса. Однако после не значит вследствие: связь с вакцинацией пока не установлена.

В США массовая вакцинация населения проводится с использованием препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna. Сейчас вакцинацию проходят приоритетные группы населения: пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, представители экстренных служб и социально значимых профессий.

"Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк. Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", — сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

По словам представителя Центра, все сообщения о смерти после введения вакцины изучаются. Причину смерти в каждом случае должен установить патологоанатом, проводивший вскрытие, или должностное лицо, выписывающее свидетельство о смерти. Пока что у Центра нет оснований считать, что вакцины имеют проблемы с безопасностью.

"На данный момент Центр по контролю и профилактике заболеваний США не получил подтверждения, свидетельствующего о связи какого-либо летального исхода с вакциной от COVID-19", — цитирует РИА Новости представителя Центра.