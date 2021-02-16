В ООН напомнили о вреде "вакцинного национализма"

Вакцинная солидарность стран всего мира поможет как можно скорее выработать коллективный иммунитет и победить пандемию коронавируса, напомнил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Завтра, 17 февраля, состоится заседание Совета безопасности ООН, посвящённое борьбе с коронавирусом. На нём также будет обсуждаться вопрос вакцинации населения в разных странах, включая беднейшие. Антониу Гутерриш намерен напомнить мировым лидерам о солидарности.

"Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью. Поэтому одна большая просьба — по-настоящему обеспечить "вакцинную солидарность", по-настоящему покончить с "вакцинным национализмом", — передал слова генсека ООН его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Основной обязанностью любого правительства является его забота в первую очередь о своём народе. Но в ООН верят, что "благодаря расширенному международному сотрудничеству, подкреплённому финансированием, правительства смогут удовлетворить потребности своих народов и в то же время продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира", пояснил представитель Антониу Гутерриша. Он также напомнил, что формирование коллективного иммунитета находится в интересах каждого, независимо от уровня доходов, сообщает РИА Новости.