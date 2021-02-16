Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, заявил, что Германия не согласна с критикой в адрес проекта газопровода "Северный поток 2".

"Есть экономическая критика нового трубопровода, но эта критика упускает из внимания, с моей точки зрения, то, что Германия является единственной страной в мире, которая одновременно прекращает использование угля и атомной энергетики. С этой точки зрения, как мне кажется, почти исключено, что спрос на энергию в нашей стране в среднесрочной перспективе можно удовлетворить без природного газа", — заявил Вайль на "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты.