Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, заявил, что Германия не согласна с критикой в адрес проекта газопровода "Северный поток 2".
"Есть экономическая критика нового трубопровода, но эта критика упускает из внимания, с моей точки зрения, то, что Германия является единственной страной в мире, которая одновременно прекращает использование угля и атомной энергетики. С этой точки зрения, как мне кажется, почти исключено, что спрос на энергию в нашей стране в среднесрочной перспективе можно удовлетворить без природного газа", — заявил Вайль на "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты.
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