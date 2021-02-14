Министр обороны Украины выехал в Донбасс

По поручению президента Украины Владимира Зеленского для расследования гибели трех военных в Донбасс срочно выехали министр обороны Андрей Таран и глава Генштаба Руслан Хомчак, говорится в сообщении пресс-службе офиса главы государства.