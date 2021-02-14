По поручению президента Украины Владимира Зеленского для расследования гибели трех военных в Донбасс срочно выехали министр обороны Андрей Таран и глава Генштаба Руслан Хомчак, говорится в сообщении пресс-службе офиса главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского", — сообщили в офисе президента.
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