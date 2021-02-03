Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Агата Муцениеце ответила на слухи о своих пластических операциях
Возможность ядерной войны с Россией и Китаем не исключают в Пентагоне
Украинский цензор рассказал о причинах запрета Булгакова и Ильи Муромца
Украинская прыгунья Магучих побила рекорд Ласицкене
Нужны ли школе воспитатели - мнение педагога
Приёмный сын Анджелины Джоли заговорил на русском языке 
Жителя Кемеровской области обвиняют в развращении 240 детей
Звезду фильма "Лёд" Аглаю Тарасову задержали за участие в митинге
Маркус Рашфорд побил достижение легенды "МЮ" Эрика Кантоны

Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу

Мир

Шутка, которую позволила себе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, показалась несмешной политической элите США. По мнению одного из сенаторов, Псаки позволила себе "позорный комментарий".

Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу

Началась история на одном из брифингов. Псаки задали вопрос касательно US Space Force (Космических сил США). Однако вместо того чтобы ответить на него, Псаки предпочла пошутить.

"Ого, Space Force. Это самолёт сегодняшнего дня", — сказала Псаки.

Для американских СМИ такой ответ стал поводом покритиковать Псаки за незнание названия целого рода войск. Несмотря на то что US Space Force основаны при Дональде Трампе, то есть считаются относительно "свежими" силами, незнание не красит пресс-секретаря, заключили журналисты.

Далее шутку Псаки прокомментировали политики. Данные передаёт Politico.

"Вызывает беспокойство то, что пресс-секретарь администрации Джо Байдена явно преуменьшает значение целого рода наших вооружённых сил ради шутки, что, я уверен, Китай сочтёт забавным.

Джен Псаки должна немедленно извиниться перед членами Космических сил за этот позорный комментарий", — сказал член палаты представителей Майк Роджерс.

Член палаты представителей Майкл Вальц также раскритиковал Белый дом за комментарии Псаки о Космических силах, которые, по словам Вальца, были созданы для защиты национальной безопасности "от китайских угроз".

"Это ещё один пример того, как администрация Байдена не воспринимает Китай всерьёз, унижая при этом сотрудников Космических сил, которые делают невероятную работу", — сказал политик.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Агата Муцениеце ответила на слухи о своих пластических операциях
Возможность ядерной войны с Россией и Китаем не исключают в Пентагоне
Украинский цензор рассказал о причинах запрета Булгакова и Ильи Муромца
Украинская прыгунья Магучих побила рекорд Ласицкене
Медведчук: Из Зеленского сделали инструмент властного беспредела
Нужны ли школе воспитатели - мнение педагога
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Приёмный сын Анджелины Джоли заговорил на русском языке 
Жителя Кемеровской области обвиняют в развращении 240 детей
Звезду фильма "Лёд" Аглаю Тарасову задержали за участие в митинге
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Общество
Отгадку появления финансов у ФБК "слил" Ашурков. Нечаянно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников