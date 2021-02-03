Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу

Шутка, которую позволила себе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, показалась несмешной политической элите США. По мнению одного из сенаторов, Псаки позволила себе "позорный комментарий".

Началась история на одном из брифингов. Псаки задали вопрос касательно US Space Force (Космических сил США). Однако вместо того чтобы ответить на него, Псаки предпочла пошутить.

"Ого, Space Force. Это самолёт сегодняшнего дня", — сказала Псаки.

Для американских СМИ такой ответ стал поводом покритиковать Псаки за незнание названия целого рода войск. Несмотря на то что US Space Force основаны при Дональде Трампе, то есть считаются относительно "свежими" силами, незнание не красит пресс-секретаря, заключили журналисты.

Далее шутку Псаки прокомментировали политики. Данные передаёт Politico.

"Вызывает беспокойство то, что пресс-секретарь администрации Джо Байдена явно преуменьшает значение целого рода наших вооружённых сил ради шутки, что, я уверен, Китай сочтёт забавным. Джен Псаки должна немедленно извиниться перед членами Космических сил за этот позорный комментарий", — сказал член палаты представителей Майк Роджерс.

Член палаты представителей Майкл Вальц также раскритиковал Белый дом за комментарии Псаки о Космических силах, которые, по словам Вальца, были созданы для защиты национальной безопасности "от китайских угроз".