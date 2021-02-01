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Тысячи евреев пришли почтить память умершего от COVID раввина

Мир

Море людей заполнило улицы Иерусалима, когда тысячи ортодоксальных евреев вышли, чтобы отдать последние почести местному раввину, несмотря на коронавирусный запрет, действующий в стране.

Тысячи евреев пришли почтить память умершего от COVID раввина

Власти заявили, что это были "похороны, которые приведут к новым похоронам."

Раввин Мешулам Довид Соловейчик, глава религиозной школы ешивы, скончался рано утром в воскресенье в возрасте 99 лет. Три месяца назад он перенёс заражение COVID, но в пятницу его состояние ухудшилось.

В настоящее время Израиль находится в своей третьей изоляции от коронавируса, и власти приложили много усилий, чтобы предотвратить большое похоронное собрание: были установлены дорожные заграждения, велись переговоры с религиозными лидерами, чтобы отговорить людей от участия в траурных мероприятиях. По данным местных СМИ, двадцать автобусов, направлявшихся на церемонию, были остановлены и возвращены полицией.

Но все это было напрасно, так как тысячи ортодоксальных евреев наводнили улицы Иерусалима позже в тот же день. Огромная похоронная процессия вышла из дома Соловейчика в районе Синедрии и направилась к кладбищу Хар-Хаменухот.

"Собрание было очень плохим во всех отношениях, — написал в своем твиттере заместитель министра здравоохранения Йоав Киш. — Похороны хариди показывают, что как отношение общественности к ограничениям, так и способность полиции обеспечить их соблюдение являются плохими. Похороны, которые, к сожалению, приведут к новым похоронам. Затем они задаются вопросом, почему блокировка не снижает уровень заражения".

К слову, ортодоксальные евреи были заметны в своем противостоянии ограничениям во время пандемии, отказываясь соблюдать правила, которые препятствуют их религиозной практике. Православные протесты происходят в стране почти каждую неделю, обычно заканчиваясь столкновениями и арестами.

Сообщество хареди сильно пострадало от коронавируса, и эксперты говорят, что пренебрежение санитарными правилами и массовые собрания привели к такому тревожному положению дел.

Автор: Ольга Лебедева
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