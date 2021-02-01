Тысячи евреев пришли почтить память умершего от COVID раввина

Море людей заполнило улицы Иерусалима, когда тысячи ортодоксальных евреев вышли, чтобы отдать последние почести местному раввину, несмотря на коронавирусный запрет, действующий в стране.

Власти заявили, что это были "похороны, которые приведут к новым похоронам."

Раввин Мешулам Довид Соловейчик, глава религиозной школы ешивы, скончался рано утром в воскресенье в возрасте 99 лет. Три месяца назад он перенёс заражение COVID, но в пятницу его состояние ухудшилось.

В настоящее время Израиль находится в своей третьей изоляции от коронавируса, и власти приложили много усилий, чтобы предотвратить большое похоронное собрание: были установлены дорожные заграждения, велись переговоры с религиозными лидерами, чтобы отговорить людей от участия в траурных мероприятиях. По данным местных СМИ, двадцать автобусов, направлявшихся на церемонию, были остановлены и возвращены полицией.

Но все это было напрасно, так как тысячи ортодоксальных евреев наводнили улицы Иерусалима позже в тот же день. Огромная похоронная процессия вышла из дома Соловейчика в районе Синедрии и направилась к кладбищу Хар-Хаменухот.

"Собрание было очень плохим во всех отношениях, — написал в своем твиттере заместитель министра здравоохранения Йоав Киш. — Похороны хариди показывают, что как отношение общественности к ограничениям, так и способность полиции обеспечить их соблюдение являются плохими. Похороны, которые, к сожалению, приведут к новым похоронам. Затем они задаются вопросом, почему блокировка не снижает уровень заражения".

К слову, ортодоксальные евреи были заметны в своем противостоянии ограничениям во время пандемии, отказываясь соблюдать правила, которые препятствуют их религиозной практике. Православные протесты происходят в стране почти каждую неделю, обычно заканчиваясь столкновениями и арестами.

Сообщество хареди сильно пострадало от коронавируса, и эксперты говорят, что пренебрежение санитарными правилами и массовые собрания привели к такому тревожному положению дел.