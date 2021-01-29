Ещё раз напомнить о том, что вопрос "Спутника V" на территории Украины закрыт, решил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
По мнению Степанова, разговоры о том, что вакцину всё-таки зарегистрируют, — попытка "поймать хайп" и "устроить истерику", придуманная некоторыми политическими силами.
"… одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V".
Сразу могу сказать — можете истерить ещё очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", — рассказал Степанов в ходе брифинга 29 января.
Напомним, что ранее в Раде звучал вариант радикального решения проблемы. Депутат от "Европейской солидарности " Ирина Геращенко сообщила, что в "ЕС" требуют полного запрета покупки российской вакцины "на законодательном уровне".
"Вакцинация на Украине начнётся вовремя, как мы говорили ещё с сентября прошлого года, что в феврале 2021 года мы начнем вакцинацию", — резюмировал Степанов.
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