Глава украинского Минздрава оценил истерию вокруг "Спутника V"

Ещё раз напомнить о том, что вопрос "Спутника V" на территории Украины закрыт, решил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По мнению Степанова, разговоры о том, что вакцину всё-таки зарегистрируют, — попытка "поймать хайп" и "устроить истерику", придуманная некоторыми политическими силами.

"… одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать — можете истерить ещё очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", — рассказал Степанов в ходе брифинга 29 января.

Напомним, что ранее в Раде звучал вариант радикального решения проблемы. Депутат от "Европейской солидарности " Ирина Геращенко сообщила, что в "ЕС" требуют полного запрета покупки российской вакцины "на законодательном уровне".