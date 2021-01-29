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Великобритания озвучила свой следующий шаг в "вакцинной войне" с ЕС

Мир » Европа

Скандал вокруг компании AstraZeneca, нарушившей график поставок в ЕС вакцины от коронавируса, грозит обернуться полномасштабной "вакцинной войной".

Великобритания озвучила свой следующий шаг в "вакцинной войне" с ЕС

Ранее стало известно, что шведско-британская компания AstraZeneca в ближайшее время сможет удовлетворить потребности Евросоюза в вакцине от коронавируса лишь на 40%. Глава компании Паскаль Сорио заявил, что из-за производственных проблем на заводах в Нидерландах и Бельгии будет поставлено лишь 30 миллионов доз вакцины из заказанных Евросоюзом 80 миллионов.

В ЕС подозревают, что компания намеревается в первую очередь обеспечить вакциной Великобританию, контракт с которой был заключён раньше, чем с ЕС. В связи с этим Евросоюз готов самым внимательным образом рассмотреть возможность заблокировать вывоз вакцины Pfizer за свои пределы. Таможня не пропустит препарат без соответствующего разрешения, а получить его производитель сможет, сперва обеспечив потребности внутри ЕС.

В Великобритании придумали, чем ответить на такое давление со стороны ЕС. Согласно опросу, проведённому изданием Express среди своих читателей, 98% предлагают запретить рыбакам Евросоюза входить в британские воды. Этот вопрос, к слову, был одним из камней преткновения при заключении торговой сделки между Британией и ЕС. Издание призывает премьер-министра Бориса Джонсона прибегнуть к этому шагу, если ЕС лишит Британию вакцины Pfizer.

Автор: Людмила Черткова
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