В МИД Китая прокомментировали действия США и России по ДСНВ

Новости о том, что Россия и США наконец-то нашли компромисс по ДСНВ, была позитивно встречена в Китае. По данным с брифинга, на котором выступал представитель китайского МИД, в Пекине "приветствуют договорённость".

Комментарий на брифинге дал Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР. По его словам, решение о продлении поможет сохранить стабильность в мире, а также защитить безопасность.

"Китай приветствует договорённость России и США продлить договор СНВ-3", — резюмировал Лицзянь.

Напомним, что обе стороны высказали желание продлить договор в срок до пятого февраля. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал решение Штатов о продлении "единственно правильным".

Представители администрации Трампа ранее утверждали, что положения договора "устарели", при этом зачастую игнорируя мнение союзников по различным блокам.

Также в ходе переговоров в 2020 году случился забавный казус: как передаёт портал Armscontrol, американская делегация в Вене разметила на свободных местах китайскую символику, намекая на вовлечение в переговоры Китая.