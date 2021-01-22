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Порошенко призвал Зеленского продолжать "осаду Кремля"

Мир » Бывший СССР » Украина

Пока Ангела Меркель ещё находится на посту канцлера ФРГ, Киев должен использовать шанс на урегулирование ситуации в Донбассе, считает Пётр Порошенко.

Порошенко призвал Зеленского продолжать "осаду Кремля"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому не раздражать население страны лишними разговорами о возможности проведения местных выборов в Донбассе и о закупке российского газа, которая "вернёт Украину в энергетическую зависимость от Кремля".

Вместо этого Владимир Зеленский должен привлечь к переговорам по Донбассу США. Порошенко продолжает настаивать на введении в неподконтрольные Киеву регионы миротворческого контингента ООН. Шанс изменить ситуацию в интересах Киева есть, пока у власти в Германии находится Ангела Меркель, считает экс-президент Украины. Кроме того, Зеленский должен продолжать "непрерывную осаду Кремля", используя все возможные санкционные методы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина инициировала комплексные военные учения по "освобождению Крыма". При этом, по словам Сергея Наева, командующего объединенными силами, куда помимо украинской армии входят подразделения СБУ, национальной гвардии, погранслужбы и государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "это не плановые учения".

Автор: Людмила Черткова
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