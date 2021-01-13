В Италии сегодня начнётся крупнейший с прошлого века суд над мафией

Сегодня в Италии начнётся "процесс века": на скамье подсудимых окажутся 355 предполагаемых членов могущественной мафиозной группировки Ндрангета.

Мафиозная группировка Ндрангета (клан Манкузо) в настоящее время превосходит по численности и могуществу некогда знаменитую "Коза Ностра". Их "территорией" считается калабрийская провинция Вибо-Валентия, но "щупальца" мафиозного клана давно уже расползлись по всему миру.

В ходе судебного процесса 355 лицам (в их числе — политики, полицейские и госслужащие) предъявят обвинения, в списке которых — убийства, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Ожидается, что свидетелями по делу выступят более 900 человек, а сам судебный процесс может продлиться больше двух лет. В числе подсудимых — Луиджи Манкузо, известный как "Дядя". Следствие полагает, что именно он является боссом мафиозного клана.

Сторону обвинения будет представлять Никола Граттери. Это самый известный итальянский прокурор по борьбе с мафией. Уже более тридцати лет он живёт под постоянной защитой полиции, но намерен до конца исполнять свою клятву избавиться от мафии в своей стране.

Таких крупных и громких судов над мафией в Италии не проводилось с 80-х годов прошлого века. Для судебных заседаний по этому делу отремонтировали и оборудовали здание в калабрийском городе Ламеция-Терме, сообщает "Российская газета".