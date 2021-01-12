Россия получила приглашение от США принять участие в инаугурации Джозефа Байдена. Об этом сообщили в российском посольстве.
"Планируется, что посол России в США Анатолий Антонов примет участие в инаугурации Джозефа Байдена", — сообщили в ведомстве.
Напомним, инаугурация Байдена пройдёт в закрытом формате из-за пандемии коронавируса. Также из-за карантина был отменён традиционный парад.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.