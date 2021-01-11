Киев хочет "модернизировать" Минские соглашения

Украинские власти считают выполнение Минских соглашений в текущей редакции невозможным.

Поэтому на Украине выступают за "модернизацию" договорённостей, которые были приняты в Минске в 2015 году.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.