Украинские власти считают выполнение Минских соглашений в текущей редакции невозможным.
Поэтому на Украине выступают за "модернизацию" договорённостей, которые были приняты в Минске в 2015 году.
Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Украина неоднократно демонстрировала готовность перезапустить мирный процесс. Однако, поскольку исполнение соглашений в их текущем состоянии невозможна, модернизация этих соглашений является необходимым условием для дальнейшего прогресса", — отметил политик.
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