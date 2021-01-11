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Британия намерена сохранить влияние на мировую политику

Мир » Европа

Барбара Вудворд, новый посол Великобритании в ООН, дала понять, что выход ее страны из Европейского Союза не помешает ей играть центральную роль в мировых делах.

Британия намерена сохранить влияние на мировую политику

В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Вудворд заявила, что британское правительство испытывает "острое желание " сохранить свои экономические и политические позиции на мировой арене, несмотря на потенциальные дипломатические неудачи, вызванные его выходом из ЕС.

Она утверждала, что было бы неправильно "недооценивать" отношения Великобритании с Брюсселем, и предположила, что Великобритания имеет хорошие позиции для взаимовыгодного сотрудничества со своими европейскими партнерами.

" Есть много ценностей и принципов, которые мы разделяем с европейскими партнерами, и я думаю, что они сослужат нам хорошую службу", - отметила Вудворд.

Дипломат пояснила, каким образом Соединенное Королевство все еще может оказывать влияние на мировую политическую повестку, указав на

  • свое постоянное место в Совете Безопасности ООН,
  • свое председательство в этом году в экономической "Группы семи",
  • свое членство в группе 20,
  • проведение следующего глобального климатического саммита ООН, который состоится в Глазго (Шотландия) в ноябре.

Она сказала, что Великобритания выиграла от трех "интроспективных "лет после референдума о выходе из ЕС, и что Британии предстоит "сыграть довольно большую роль", поскольку мир продолжает бороться с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.

Вудворд добавила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привержен "многосторонности", поскольку страна согласовывает новые торговые сделки и другие соглашения со своими экономическими партнерами.

Напомним, ЕС и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле в последнюю минуту за несколько дней до того, как Великобритания должна была выйти из блока без официального соглашения. Обе стороны приветствовали эту сделку как победу, хотя соглашение привело в ярость шотландское правительство, которое пригрозило добиваться независимости, чтобы вернуться в блок.

Автор: Ольга Лебедева
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