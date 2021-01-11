Барбара Вудворд, новый посол Великобритании в ООН, дала понять, что выход ее страны из Европейского Союза не помешает ей играть центральную роль в мировых делах.
В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Вудворд заявила, что британское правительство испытывает "острое желание " сохранить свои экономические и политические позиции на мировой арене, несмотря на потенциальные дипломатические неудачи, вызванные его выходом из ЕС.
Она утверждала, что было бы неправильно "недооценивать" отношения Великобритании с Брюсселем, и предположила, что Великобритания имеет хорошие позиции для взаимовыгодного сотрудничества со своими европейскими партнерами.
" Есть много ценностей и принципов, которые мы разделяем с европейскими партнерами, и я думаю, что они сослужат нам хорошую службу", - отметила Вудворд.
Дипломат пояснила, каким образом Соединенное Королевство все еще может оказывать влияние на мировую политическую повестку, указав на
Она сказала, что Великобритания выиграла от трех "интроспективных "лет после референдума о выходе из ЕС, и что Британии предстоит "сыграть довольно большую роль", поскольку мир продолжает бороться с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.
Вудворд добавила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привержен "многосторонности", поскольку страна согласовывает новые торговые сделки и другие соглашения со своими экономическими партнерами.
Напомним, ЕС и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле в последнюю минуту за несколько дней до того, как Великобритания должна была выйти из блока без официального соглашения. Обе стороны приветствовали эту сделку как победу, хотя соглашение привело в ярость шотландское правительство, которое пригрозило добиваться независимости, чтобы вернуться в блок.
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