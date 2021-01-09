Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал друзей и врагов своей страны

Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.

Затронув тему внешней политики КНДР, Ким Чен Ын назвал США "главным врагом". По его убеждению, политика США в отношении Северной Кореи останется неизменно враждебной вне зависимости от того, кто будет занимать Овальный кабинет Белого дома и другие ключевые посты в американской администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал озабоченность милитаризацией Северной Кореи. В связи с этим лидеры США и КНДР провели три официальные встречи, каждый раз публично подчёркивая дружеские отношения между ними. При этом официальных дипломатических отношений между США и КНДР нет.

Поэтому Северная Корея намерена и дальше развивать свой ядерный потенциал. В частности, уже завершена разработка новой ядерной субмарины, а стратегическую мощь и дальность ядерного оружия планируется увеличить до 15 тысяч километров, заявил Ким Чен Ын.

Чтобы противостоять враждебности США, Северная Корея намерена развивать отношения с Россией и Китаем.