В Норвегии два человека умерли после вакцинации от COVID-19

Медицинские специалисты в Норвегии выясняют причины смерти двух обитателей дома престарелых, которым на днях сделали прививку от коронавируса.

Два человека скончались в доме престарелых через несколько дней после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech. Норвежское агентство лекарственных средств начало проверку с целью выяснить, есть ли между этими событиями взаимосвязь.

"Необходимо выяснить, есть ли связь между летальными исходами и вакцинацией или это случайное совпадение, что они скончались через небольшой промежуток времени после вакцинации", — заявил представитель агентства Стейнар Мадсен.

Соответствующая информация направлена также в институт национального здравоохранения Норвегии.

Сообщившая об этом телерадиокомпания NRK также привела данные, что в норвежских домах престарелых еженедельно умирает около 400 человек.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что в Португалии операционная ассистентка Соня Асеведо внезапно скончалась в возрасте 41 года через 48 часов после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech. Отец погибшей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем, которые могли бы привести к внезапной смерти.