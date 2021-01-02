Через какое-то время коронавирус обязательно отступит, но ему на смену придут другие болезни.
Об этом рассказал ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути. По его мнению, это далеко не последняя пандемия в истории человечества, поскольку люди не способны делать выводы из своих ошибок.
"А поскольку люди не хотят меняться, даже в это время, люди знают об этом и не говорят. Это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни. Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос — это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда", — рассказал футуролог РИА "Новости".
Звезда шокировала публику откровенным признанием.