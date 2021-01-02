Японский футуролог рассказал о новых пандемиях

Через какое-то время коронавирус обязательно отступит, но ему на смену придут другие болезни.

Об этом рассказал ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути. По его мнению, это далеко не последняя пандемия в истории человечества, поскольку люди не способны делать выводы из своих ошибок.