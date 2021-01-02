КНР и Россия не должны стать победителями в противостоянии пандемии COVID-19.
Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявила Карен Пирс, посол Великобритании в США.
По её словам, "западный мир" должен объединиться, чтобы "противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии".
Пирс уверена: есть "высокий" риск того, что Китай в ближайшем будущем будет лидировать на рынках технологий, таких как ИИ (искусственный интеллект).
"Это будет сопоставимо с распространением ядерных технологий в середине 20 века, — провела параллель Пирс. — Мы не хотим однажды обнаружить, что нашими технологиями рулят китайцы".
По её словам, новые технологии должны приносить пользу так называемым открытым рынкам. Которые, к слову, США и Великобритания всячески стараются подорвать, используя санкции по поводу и без.
"Второй серьезный вызов — это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая, — отметила Пирс. — Нам нужно снова сделать все правильно, чтобы открытые общества процветали и восстанавливались после пандемии. А не Россия с Китаем".
Звезда шокировала публику откровенным признанием.