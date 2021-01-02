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Британский посол в США: нельзя допустить победы России и КНР над COVID

Мир

КНР и Россия не должны стать победителями в противостоянии пандемии COVID-19.

Британский посол в США: нельзя допустить победы России и КНР над COVID

Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявила Карен Пирс, посол Великобритании в США.

По её словам, "западный мир" должен объединиться, чтобы "противостоять стратегическому вызову со стороны Китая и России на фоне восстановления от пандемии".

Чего опасается британский дипломат

Пирс уверена: есть "высокий" риск того, что Китай в ближайшем будущем будет лидировать на рынках технологий, таких как ИИ (искусственный интеллект).

"Это будет сопоставимо с распространением ядерных технологий в середине 20 века, — провела параллель Пирс. — Мы не хотим однажды обнаружить, что нашими технологиями рулят китайцы".

По её словам, новые технологии должны приносить пользу так называемым открытым рынкам. Которые, к слову, США и Великобритания всячески стараются подорвать, используя санкции по поводу и без.

"Второй серьезный вызов — это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая, — отметила Пирс. — Нам нужно снова сделать все правильно, чтобы открытые общества процветали и восстанавливались после пандемии. А не Россия с Китаем".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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