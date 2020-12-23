Зоозащитники: 27 обезьян были убиты в центре НАСА за один день

Согласно документам, полученным журналистами The Guardian на основе законов "О свободе информации", в исследовательском центре NASA в Калифорнии, за один день были убиты все подопытные обезьяны.

"В общей сложности 27 приматов получили смертельные лекарства 2 февраля 2019 года в центре Эймса в Силиконовой долине. Обезьяны были пожилыми, и 21 из них страдал болезнью Паркинсона", — написано в материале издания со ссылкой на рассекреченные документы.

Решение об эвтаназии животных, а не о переводе их в приют, было осуждено защитниками прав животных.

"По-видимому, они не считались достойными жить в убежище. Они даже не пытались. Удаление вместо выражения самой элементарной порядочности. Какой позор для ответственных!"- прокомментировал Джон Глюк, эксперт по этике животных из Университета Нью-Мексико.

Кэтлин Райс, конгрессмен, выступающий за "гуманитарную политику выхода на пенсию" для животных, используемых в исследованиях, написала администратору НАСА Джиму Бриденстайну с просьбой объяснить этот акт.

НАСА: это были не наши обезьяны

Обезьяны не использовались ни в каких космических исследованиях, а содержались в центре Эймса в соответствии с Соглашением об уходе с LifeSource BioMedical, медицинским исследовательским учреждением, которое арендует помещения у НАСА.

Генеральный директор этой компании Стефани Солис уточнила, что приматы были доставлены на место несколько лет назад, а теперь усыплены, поскольку "им не удалось найти убежище из-за их возраста и состояния здоровья".