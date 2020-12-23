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На Земле не осталось континентов, где нет COVID – "пала" Антарктида

Мир

В настоящее время коронавирус поразил все семь континентов: на текущей неделе сразу 36 случаев заражения были зарегистрированы среди людей, дислоцированных на исследовательской базе генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме в Антарктиде.

На Земле не осталось континентов, где нет COVID – "пала" Антарктида

После положительного тестирования 36 человек были доставлены в Пунта-Аренас, Чили. По сообщениям, их состояние стабильно. Однако они будут оставаться в постоянной изоляции, пока не восстановятся.

Неясно, когда чилийские официальные лица впервые узнали о вспышке, но было высказано предположение, что они могли быть проинформированы более недели назад.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Антарктиде насчитывается 70 постоянных исследовательских станций, обслуживаемых 29 странами. Чтобы свести к минимуму риск распространения вируса на континент, исследовательские проекты были временно приостановлены, и исследователи оставались на своих базах, а не возвращались на родину во время пандемии.

В настоящее время нет никаких опасений, что вирус распространился на другие базы в Антарктиде, поскольку пострадавшая исследовательская станция расположена в самой северной точке Антарктического полуострова, которая считается труднодоступной даже по антарктическим меркам.

Несмотря на то, что вирус, по-видимому, был сдержан, Ханне Нильсен из Университета Тасмании предупредила, что "обнаружение случаев коронавируса в Антарктиде повлияет на целый ряд областей, начиная с планирования и логистики человеческой деятельности на континенте и заканчивая принятием решений на высоком уровне дома."

Автор: Ольга Лебедева
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