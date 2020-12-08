Шведский бизнесмен объяснил, как Крым оказался в составе Украины

Крупный шведский бизнесмен заявил, что Крым всегда был и остаётся территорией России. А в состав Украины попал в результате решения, принятого в 1954 году "с перепоя".

Такой ответ руководитель концерна Stena AB Дан Стен Ульссон дал журналисту издания Dagens Nyheter.

По словам шведского бизнесмена, полуостров вошёл "обратно" в состав России потому, что НАТО нарушили обещания, данные экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву.