Выборы не закончены: Трамп настаивает на продолжении подсчёта голосов

Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на продолжении подсчёта голосов избирателей.

Американский лидер намерен отстоять не только свою победу на выборах президента США, которую, по его мнению, у него украли путем массовых фальсификаций, но и веру всех американских избирателей "в эти и последующие выборы".

"Конституционный процесс должен продолжаться. Мы будем защищать честность голосования. Обеспечим, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один незаконный бюллетень не был подсчитан", — заявил Дональд Трамп от имени всех 74 миллионов проголосовавших за него американцев.

Видеообращение Трампа опубликовано в его Twitter-аккаунте. Напомним, почти сразу после выборов президента США, прошедших 3 ноября, на фоне множественных сообщений о нарушениях стартовала общественная акция в поддержку Трампа Stop The Steal ("Остановим кражу"). При этом американские СМИ объявили о победе Джо Байдена, не дожидаясь официальных результатов голосования, а Минюст США "не обнаружил существенных нарушений" в ходе выборов.