Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на продолжении подсчёта голосов избирателей.
Американский лидер намерен отстоять не только свою победу на выборах президента США, которую, по его мнению, у него украли путем массовых фальсификаций, но и веру всех американских избирателей "в эти и последующие выборы".
"Конституционный процесс должен продолжаться. Мы будем защищать честность голосования. Обеспечим, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один незаконный бюллетень не был подсчитан", — заявил Дональд Трамп от имени всех 74 миллионов проголосовавших за него американцев.
Видеообращение Трампа опубликовано в его Twitter-аккаунте. Напомним, почти сразу после выборов президента США, прошедших 3 ноября, на фоне множественных сообщений о нарушениях стартовала общественная акция в поддержку Трампа Stop The Steal ("Остановим кражу"). При этом американские СМИ объявили о победе Джо Байдена, не дожидаясь официальных результатов голосования, а Минюст США "не обнаружил существенных нарушений" в ходе выборов.
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