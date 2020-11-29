Тихановская хочет встретиться с Путиным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала украинскому радио "Радио Свобода".

"Естественно, мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем", — объяснила свою позицию Тихановская.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в России не планируют устанавливать контакт с Тихановской.