Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом она рассказала украинскому радио "Радио Свобода".
"Естественно, мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем", — объяснила свою позицию Тихановская.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в России не планируют устанавливать контакт с Тихановской.
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