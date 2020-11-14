В Израиле полиция задержала 18 человек, которые перекрыли дорогу к Иерусалиму в ходе акции протеста.
Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.
"Восемнадцать человек, направлявшихся в Иерусалим в ходе незаконной акции протеста, несогласованной с полицией, были задержаны в районе деревни Абу Гош (на подъезде к Иерусалиму). Полицейские подразделения действуют в районе происшествия, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты", — сказано в сообщении ведомства.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.